Egoista di Shari racconta ciò che raramente viene detto a proposito dell’amore. Si dice certamente che è un sentimento tormentato, si dice che sia il collante di tutto, la soluzione, si canta anche molto spesso quel momento in cui diventa puro dolore. Shari, con un testo scritto anche da Salmo, spiega tutto ciò che avviene appena prima di una frattura.

Con la sua voce che attinge indubbiamente dall’r’n’b, Shari Noioso – questo il nome di battesimo – riflette su chi brama con tutto se stesso una relazione per poi perdersi nel proprio egocentrismo. Queste le sue parole in un’intervista a Il Messaggero Veneto:

Una parola, Egoista, che abbiamo già incontrato nella hit di Alexia che però affrontava l’argomento in maniera rabbiosa, come un atto d’accusa senza contraddittorio. Shari, invece, si mette di fronte allo specchio e ammette le sue fragilità e i suoi errori, dimostrando consapevolezza e una straordinaria capacità di autocritica. Al Festival di Sanremo 2023, nella serata dedicata alle cover, duetta con Salmo sulle note di un medley di Zucchero “Sugar” Fornaciari dimostrando la sua natura di artista versatile e capace.

Un compito decisamente ambizioso, quello di Shari: alla sua prima apparizione al Festival di Sanremo sceglie la ballata e il difficile tema dell’egoismo, mai abbastanza approfondito. Da anni Shari ha portato a termine diverse collaborazioni eccellenti con Salmo, fino alla partecipazione nell’ultimo album Flop del rapper sardo con il quale ha duettato nel brano L’Angelo Caduto.

Forse vorrei una ragazza normale

Che mi guardi e mi sorrida mentre le scrivo canzoni d’amore

Forse vorrei qualcuno da idealizzare

Che mi tenga apposto il cuore

Mentre svuoto la mente e forse

Forse vorrei un uomo che mi ascolti

Parlare dei problemi e dei posti in cui vorrei abitare

Forse vorrei

Solo qualcuno d’amare

Per poi fargli del male

Ci fossi tu qua con me

Mi sentirei un po’ meno egoista

Mentre stappo sta birra che sa di the

Tu qua con me saresti un po’ meno egoista

Prendi in mano la vita un po’ com’è

E sali

Sali per la montagna dei miei pensieri e arrivi in cima

Ti sembra normale guardarmi così

Che neanche mi accorgo e sei dentro i miei jeans

E il weekend passato l’ho passato in prima fila

Dal divano osservavo in silenzio la vita crollarmi davanti

Cerco di distrarmi

Ma mi perdo il film

Siamo distanti

Voci sognanti

Diventano addì

Ho bisogno di qualcuno

Per sollevarmi se mi chiudo

Non mi servisse più il tuo aiuto

Ti avrei mandato già a fanculo

Odio chi non ha mai amato ma dice di averlo fatto (come te)

Odio chi non prova niente e poi gioca col cuore di un altro (come me)

Ci fossi tu qua con me

Mi sentirei un po’ meno egoista

Mentre stappo sta birra che sa di the

Tu qua con me saresti un po’ meno egoista

Prendi in mano la vita un po’ com’è

E sali

Sali per la montagna dei miei pensieri e arrivi in cima

Forse vorrei, vorrei, vorrei, vorrei

Ci fossi tu qua con me mi sentirei un po’ meno egoista, egoista

Forse vorrei, vorrei, vorrei, vorrei

Ci fossi tu qua con me mi sentirei un po’ meno egoista, egoista