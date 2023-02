Il campionato di Serie A è giunto alla sua 22esima giornata e la capolista assoluta della classifica, il Napoli, è pronta a scendere in campo per agguantare altri tre punti preziosi e proseguire la corsa verso quel sogno che si chiama Scudetto. Gli azzurri, allenati da mister Luciano Spalletti, ospiteranno la Cremonese di Davide Ballardini domani 12 febbraio allo Stadio Diego Armando Maradona, con fischio d’inizio previsto alle ore 20.45. La prima della classe sfiderà il fanalino di coda, ma per la compagine partenopea non sarà certo una passeggiata, considerato che la formazione lombarda ha già eliminato la capolista in casa agli ottavi di Coppa Italia ai calci di rigore.

A questo punto, vediamo quali sono le altre informazioni del match Napoli-Cremonese, quali sono le probabili formazioni e dove vedere la diretta TV e streaming della gara. Gli azzurri sono reduci dal successo per 3-0 ottenuto sul campo dello Spezia; i grigiorossi, dal canto loro, provengono invece da un KO interno subito contro un ottimo Lecce. Ribadiamo che il match, in programma domani sera domenica 12 febbraio 2023, al Maradona di Fuorigrotta e con calcio d’inizio alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta TV ed in esclusiva da DAZN. Per poter vedere la partita occorrerà scaricare l’app della piattaforma dello sport in streaming su una smart TV compatibile, utilizzare dispositivi come Amazon FireStick e Google Chromecast, oppure console di gioco come Xbox e PlayStation. Tuttavia, il match sarà visibile anche in diretta streaming, scaricando sempre l’app di DAZN su smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook.

Per quanto concerne le possibili scelte del match, ecco quali saranno gli uomini che mister Spalletti e Ballardini faranno scendere in campo come titolari:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Ciofani, Afena-Gyan.

