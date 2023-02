Non crediamo avreste il coraggio di voltarvi dall’altra parte al cospetto delle Samsung Galaxy Buds Live offerte a questo prezzo oggi 11 febbraio su Amazon. Stiamo parlando del modello economico delle cuffie true-wireless del colosso di Seul, che potrete fare vostre con un esborso di 69,99 euro (lo sconto è di ben oltre il 50% rispetto al prezzo di listino, un’occasione che difficilmente si ripeterà tanto presto).

Per chi non le conoscesse, le Samsung Galaxy Buds Live hanno la forma di un piccolo fagiolo, si adattano perfettamente alla conformazione delle orecchie, godono di altoparlanti da 12mm ed includono 3 microfoni, la funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) e la connettività Bluetooth 5.0 per collegarsi rapidamente ai tanti dispositivi supportati. Le Samsung Galaxy Buds Live garantiscono un’autonomia compresa tra le 5.5 e le 8 ore di riproduzione musicale continua, che possono anche dilatarsi fino alle 29 ore con ANC disattivato e le ricariche della custodia.

Offerta Samsung Galaxy Buds Live Auricolari True Wireless Open-type senza... Godi di suoni ampi e spaziosi, come se stessi ascoltando dal vivo....

Con la cancellazione attiva del rumore puoi eliminare i rumori esterni...

Il prodotto è in versione italiana e nella splendida colorazione Mystick White; viene venduto da terzi, ma spedito da Amazon, con possibilità di consegna prevista per mercoledì 15 febbraio (forse non farete in tempo a vederle arrivare per San Valentino, ma vale comunque la pena prendere in considerazione la proposta). Le Samsung Galaxy Buds Lite potrebbero essere la soluzione ideale per chi è solito andare in palestra, dedicarsi all’attività sportiva all’aperto oppure viaggiare spesso per lavoro o per diletto (sono pratiche, piccole, ergonomiche e godono di tutte le funzioni che un paio di cuffie true-wireless che si rispettino dovrebbero avere). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

