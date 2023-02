Giungono proprio in queste ore alcune conferme importanti, che a conti fatti confermano determinati scenari per i possessori di un Samsung Galaxy S20. La serie lanciata sul mercato è ancora oggi più che competitiva in termini di hardware, senza dimenticare il fatto che non manchino i contributi mensili per il suo sviluppo software, come del resto abbiamo avuto modo di constatare in questi giorni con un articolo focalizzato sulla patch di febbraio. Il punto, per forza di cose, consiste nel fatto che questi prodotti non potranno continuare a ricevere upgrade di una certa importanza.

Arrivano riscontri più concreti sul Samsung Galaxy S20 e compatibilità con il nuovo aggiornamento Android 14

Per quale motivo la pongo in questi termini? Nel corso delle ultime ore, è arrivato quello che potrei definire un vero e proprio verdetto sul Samsung Galaxy S20 per quanto concerne la compatibilità con il nuovo aggiornamento Android 14. Come riportato da SamMobile, infatti, la serie in questione non appare in elenco tra i device del produttore coreano che faranno questo step nel corso dei prossimi mesi. Notizia nell’aria da tempo, va detto, ma ciò non toglie che parte dell’utenza ci aveva sperato fino all’ultimo di fare questo step extra.

Nella lista condivisa dalla fonte, ci sono molti dispositivi che ora sono idonei per quattro aggiornamenti del sistema operativo Android. Il discorso relativo ai Samsung Galaxy S20 è più complesso e allo stato attuale non ci sono i presupposti per immaginare il rilascio su questi modelli del firmware impostato su Android 14 e One UI 6.0, come del resto si poteva facilmente immaginare fino ad oggi.

La serie S, infatti, si ferma ai Samsung Galaxy S21, mentre la serie Z non va oltre il Flip 3 ed il Fold 3. Dunque, niente da fare per il Samsung Galaxy S20.