“Con Salmo abbiamo fatto le prove ed è venuto giù il palco”, dice Shari in collegamento con RTL 102.5 a poche ore dal duetto con Salmo nella serata cover del Festival. Shari e Salmo sono fidanzati? Se lo chiedono in molti. Evidente è infatti il coinvolgimento di Salmo nella vita di Shari ma facciamo chiarezza.

Shari e Salmo iniziano a collaborare qualche anno fa, quando la cantante si presenta a Sanremo Giovani, nel 2019. Nella serata finale, viene notata da Salmo che entra in contatto con lei fino a portarla nell’etichetta che ha fondato, Lebonwski Agency.

Salmo scrive e produce il brano con il quale Shari partecipa a Sanremo 2023, Egoista. Non ci saremmo aspettati però di vederlo anche in duetto con lei nella serata cover di Sanremo 2023. I due si esibiranno insieme nella quarta serata del Festival di venerdì 10 febbraio e porteranno un medley di brani di Zucchero.

“Faremo un medley di Zucchero, sarà una grande sorpresa. Ve lo dico, sarà pazzesco“, aggiunge a RTL 102.5 Shari. Un accenno anche al Fantasanremo: “Con Salmo ci dobbiamo organizzare perché sono ultima in classifica al Fantasanremo, ma c’è tempo per recuperare. Ieri sera è uscito un bonus, se rispondo ‘si’ a chi mi chiede di sposarmi sono punti. Ora tutti mi chiedono di sposarmi“, dice.

Ma Shari e Salmo sono fidanzati? Di recente la cantante non ne ha parlato ma, tempo fa, a proposito delle voci sulla presunta relazione aveva dichiarato:

“Me le faccio scivolare addosso certe notizie. Non devono importarmi, mi farebbero impazzire. Cerco di essere indifferente, come quando mi insultano sui social. Io non rispondo, passo oltre”.