La scaletta della finale di Sanremo 2023, sabato 11 febbraio, prevede i 28 artisti nuovamente sul palco per presentare i rispettivi brani in gara.

La finale di sabato 11 febbraio 2023 prevede l’annuncio del vincitore del Campioni. La co-conduttrice della serata sarà nuovamente Chiara Ferragni (già vista nella prima serata) e sul fronte degli interventi comici vedremo ancora Alessandro Siani. Al Festival arriva Gino Paoli e un superospite internazionale: i Depeche Mode. Confermata la presenza di Ornella Vanoni.

Ospite della finale Luisa Ranieri per presentare la fiction Lolita Lobosco.

Nella finale di Sanremo 2023 è prevista l’nterpretazione-esecuzione delle 28 canzoni in gara da parte dei rispettivi 28 Artisti. Le canzoni/Artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 28 canzoni/Artisti.

Verranno riproposte le 5 canzoni (o parte di esse) degli Artisti in gara con la posizione più elevata in classifica. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione (i) del pubblico con il Televoto; (ii) della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, in maniera congiunta, come unica componente di voto; (iii) della Demoscopica. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 33%.

Si decreterà il vincitore di Sanremo 2023. Verranno assegnati i premi della sala stampa Lucio Dalla e il premio della critica Mia Martina, oltre ai premi collaterali.