Dopo le scorse indiscrezioni, rumors e anticipazioni circolanti in Rete, Realme ha realmente annunciato la sua collaborazione con Coca-Cola lanciando sul mercato, e in edizione limitata, lo smartphone Realme 10 Pro 5G Coca-Cola. Il dispositivo verrà venduto sul mercato indiano al prezzo di 20.999 rupie, che al cambio corrisponde a circa 237 euro, e nella configurazione di memoria 8GB di RAM LPDDR4X (Dynamic RAM 8+8GB) più 128GB di spazio di archiviazione UFS 2.2 espandibile fino 1TB.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche del Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition, non dovrebbero esserci novità, mentre ciò che sarà del tutto inedito è la bellissima ed iconica scocca: infatti, sul retro troviamo la scritta dello storico brand Coca-Cola in bianco su sfondo rosso. Non manca, inoltre, anche una striscia nera disposta in modo verticale che va ad occupare il 30% dell’area e risulta in perfetto contrasto con il rosso del logo. Il device è proposto con un design in metallo opaco che regala un pizzico elegante al dispositivo rendendolo al contempo robusto e resistente ai graffi e alle impronte digitali. Quanto al comparto fotografico, troviamo sul retro una doppia fotocamera da 108 e 2MP. Mentre la fotocamera anteriore è da 16MP.

Per quanto concerne le altre caratteristiche, la stupenda edizione limitata del Realme 10 Pro 5G Coca-Cola sfoggia un display da 6,72 pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento a 120Hz e rapporto schermo-scocca del 93,76%; sotto la scocca c’è il processore Snapdragon 695 di Qualcomm, con supporto alle reti di nuova generazione. Il device è poi alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida a 33W. Possiede connettività: 5G, USB-C, GPS, jack 3,5mm; lato audio mostra un dual speaker UltraBoom e la compatibilità Hi-Res. Inoltre, il device sfrutta l’interfaccia realme UI 4.0 basata sul sistema operativo Android 13. Il Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition viene proposto sul mercato a circa 237 euro.

