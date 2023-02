Non fa in tempo a finire una serata che ecco arrivarne un’altra: Sanremo 2023 si accinge ormai a raggiungere la sua quarta e penultima serata, in programma per oggi 10 febbraio. L’orario è quello solito: dalle 20.40 all’1.30 inoltrate (ieri il sipario è calato intorno alle 2). Volete sapere, ancora una volta, come seguire la diretta TV e streaming della quarta puntata di Sanremo 2023 oggi 10 febbraio? Eccovi accontentati.

L’appuntamento canoro nazionale sarà visibile su Rai 1 in diretta TV e su RaiPlay per quanto riguarda lo streaming. Potrete collegarvi da PC e smartphone ovunque voi siate per non perdervi la quarta e penultima serata del Festival di Sanremo 2023 (vi suggeriamo, se potete, di seguire la manifestazione in diretta TV, visto che poi 5 ore sono difficili da recuperare, a meno che non vogliate procedere per piccoli tratti, cosa anch’essa possibile grazie a RaiPlay, che vi offre la possibilità di gustarvi anche solo i momenti salienti della serata tramite alcune clip apposite, titolate singolarmente per evitarvi il fastidio di doverle far partire ad una ad una). Come sempre, potrete accedere a RaiPlay sul Web da questo indirizzo, oppure scaricare l’applicazione, rigorosamente gratuita, su dispositivi iOS e Android (funziona molto bene, non avrete alcuna difficoltà ad utilizzarla).

La quarta e penultima serata di Sanremo 2023 sarà dedicata alle cover: i 28 artisti in gara chiameranno sul palco dell’Ariston alcuni colleghi illustri per cimentarsi nell’interpretazioni dei più grandi successi della musica italiana dagli anni ’60 agli anni 2000. Vi consigliamo di non perdere l’appuntamento (nel caso, eventualmente, adesso saprete come recuperare). Lo spettacolo sarà senz’altro assicurato, sarebbe un peccato non goderselo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

