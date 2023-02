Siamo al cospetto di anomalie davvero importanti all’inizio di oggi 10 febbraio: non funziona sito Agenzia delle Entrate in questo venerdì e la totalità dei servizi del portale non è raggiungibile per molti utenti. I primi feedback negativi si sono registrati subito dopo le 9 odierne e gli errori visualizzati continuano a moltiplicarsi di minuto in minuto.

La situazione per il portale

Meglio chiarire nel dettagli come non funziona sito Agenzia delle Entrate in questi minuti. Inizialmente, i problemi maggiori si riscontravano con il login alla propria area personale. In particolar modo, fin da subito, ci si è imbattuti in errori derivanti da autenticazioni fallite. Le pagine dell’area riservata dunque sono apparse subito irraggiungibili, nonostante numerosi tentativi. Dopo questa primissima anomalie, il malfunzionamento è divenuto ancora più grave. Al tentativo di accesso alla semplice home page del sito dell’Agenzia delle Entrate, ora si visualizza il messaggio presente nell’immagine di apertura articolo. In molti non riescono neppure ad accedere all’area pubblica della piattaforma con tutte le sue informazioni utili. Non sembrano esserci particolari differenze tra browser e dispositivi usati per il collegamento: le difficoltà persistono senza alcuna eccezione.

Prospettive di risoluzione.

Nonostante non funziona sito Agenzia delle Entrate in maniera così vistosa oggi 10 febbraio, almeno al momento di questa pubblicazione, non si raccolgono comunicazioni ufficiali dell’ente in merito al disservizio. Possiamo ipotizzare che i tecnici siano al lavoro per ripristinare quanto prima tutti i servizi ma non possiamo tuttavia prevedere quali potranno essere i tempi necessari per una soluzione definitiva. Questo primo approfondimento non mancherà di essere aggiornato nel caso sopraggiungono novità utili.

Aggiornamento 09:45 – le difficoltà già menzionate continuano. A partire dalla Home del portale dell’Agenzia, gli utenti collegati visualizzano solo messaggi di errore.

