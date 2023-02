Il Samsung Galaxy S23 Ultra è il primo smartphone a sfruttare al meglio la batteria da 5000mAh presente all’interno di ogni Galaxy S Ultra. La durata della batteria è eccezionale, forse la migliore di qualsiasi telefono Galaxy S di sempre (purtroppo nemmeno il Galaxy S22 Ultra, che pure ha fatto discretamente bene in termini di autonomia, è riuscito ad eguagliare questo risultato).

Come riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy S23 Ultra, con un solo ciclo di ricarica, sarebbe arrivato al 13% di carica residua dopo 2 giorni e 7 ore, senza accennare a volersi arrendere in alcun modo. Era difficile pensare di vedere un flagship Galaxy durare così a lungo prima di dover essere ricaricato di nuovo, ma il Samsung Galaxy S23 Ultra smentito tutti, almeno fino a questo momento. La partnership tra Qualcomm ed il produttore asiatico, insieme al processore Snapdragon 8 Gen. 2 personalizzato solo per i Galaxy, sembra funzionare incredibilmente bene (la differenza rispetto alla controparte Exynos si vede, a meno che il colosso di Seul non decida di lavorarci ancora per provare ad aumentarne l’efficienza nel prossimo futuro).

In effetti, la durata della batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra durerà sicuramente di più rispetto a quella del Samsung Galaxy S23 (capacità di 3900mAh), ma se tutti e tre i modelli hanno ottimizzazioni simili, quella batteria da 3900mAh probabilmente supererà comunque le vostre aspettative. Lo stesso vale probabilmente per la batteria del Samsung Galaxy S23+ da 4700mAh. Ovviamente, senza test effettivi, non si può mai dire. Tuttavia, le premesse sembrano essere davvero buone, almeno finora. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

