Honor è ormai pronto all’imminente lancio dei suoi smartphone della serie Honor Magic5 e del nuovo pieghevole Honor Magic Vs attesi al prossimo Mobile World Congress 2023 (MWC) di Barcellona. Tuttavia, questo non significa che non ci sia spazio per un nuovo device di punta. A tal proposito, la società ha appena presentato un inedito dispositivo chiamato Honor X8a. Il prodotto viene fornito con specifiche modeste, ma al tempo stesso ci lascia a bocca aperta per la sua fotocamera da ben 100MP. Andiamo subito a scoprire insieme quali sono le principali specifiche del nuovo entry-level del marchio cinese, originariamente di proprietà di Huawei.

Il nuovo Honor X8a racchiude un display flat LCD Edgeless da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sotto la scocca troviamo, anche se non così popolare, il processore MediaTek Helio G88, CPU 2 core ARM Cortex-A75 con clock fino a 2GHz e 6 core ARM Cortex-A55 con clock fino a 1,8GHz. Il device è disponibile in opzioni di memoria da 6 o 8GB di RAM e 128GB di storage interno. A differenza della grande maggioranza degli smartphone di fascia bassa, questo dispositivo non presenta lo slot per schede microSD. Quanto al comparto fotografico, questo device presenta sul retro un modulo con tripla fotocamera caratterizzato da un sensore principale da 100MP, un ultra-grandangolare da 5MP e un macro da 2MP. Frontalmente la selfie-cam è da 16MP.

L’Honor X8a sfrutta l’interfaccia Magic UI 6.1 basata sul sistema operativo Android 12, che quasi sicuramente in futuro sarà aggiornato ad Android 13, ed è alimentato da una batteria da 4500mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 22.5W. Quanto alla disponibilità e al prezzo, l’entry-level è disponibile in Italia al prezzo di 269,99 euro nelle colorazioni Midnight Black, Titanium Silver e Cyan Lake e presso il negozio (sia fisico che online) di MediaWorld.

