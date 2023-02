Molte aziende, da quelle più piccole, che operano a livello locale o regionale, a quelle di più grandi dimensioni che operano a livello nazionale e internazionale, stanno sempre più frequentemente ricorrendo a una strategia di marketing piuttosto interessante in quanto, oltre a non essere particolarmente costosa, è considerata dagli esperti del settore particolarmente efficace: i gadget personalizzati.

Si tratta di una strategia molto semplice: l’azienda omaggia i propri clienti e/o i propri dipendenti con regali più o meno costosi che hanno due caratteristiche principali: la personalizzazione e l’utilità; quest’ultimo requisito è particolarmente interessante perché agli occhi di chi riceve l’omaggio scatta una sorta di “inconscia riconoscenza” che è molto utile in termini di fidelizzazione di clienti e dipendenti. Ovviamente, anche la personalizzazione del gadget è un requisito fondamentale.

Esistono moltissimi tipi di gadget, ma quelli tecnologici sembrano essere i più graditi, probabilmente perché la maggior parte di essi sono particolarmente utili; facciamo un semplice esempio: un’azienda che regali ai propri clienti e/o dipendenti delle power bank personalizzate sarà del tutto certa di fare un omaggio molto gradito in quanto si tratta di un apparecchio che permette di tenere sempre in carica il proprio smartphone e altri dispositivi elettronici ovunque ci si trovi.

Quali sono i gadget tecnologici più apprezzati?

Sono moltissimi i gadget tecnologici che possono essere presi in considerazione per fare un gradito omaggio a clienti o dipendenti; oltre alle già citate power bank possiamo ricordare anche le chiavette USB, gli altoparlanti bluetooth, le Popsockets®, gli auricolari e i copri webcam.

Power bank – Come accennato in precedenza si tratta di un accessorio particolarmente ricercato; è un caricatore portatile che permette di ricaricare i propri dispositivi elettronici (smartphone, tablet, smartwatch e altri dispositivi mobili) in qualsiasi momento; è particolarmente utile quando si è in viaggio o comunque in movimento. Ne esistono di varie dimensioni a seconda della loro capacità.

Chiavette USB – Le chiavette USB non passano mai di moda e sono sempre un omaggio gradito; oggi sono disponibili in decine e decine di formati davvero simpatici a vedersi (molto pratiche le chiavette usb a forma di “carta di credito” che possono essere facilmente riposte nel portafoglio).

Altoparlanti bluetooth – Sono altoparlanti di dimensioni abbastanza ridotte che possono essere collegati, senza ricorrere a cavi, a tutta una serie di dispositivi riproduttori come tv, smartphone, pc, notebook, tablet ecc. Grazie alla tecnologia bluetooth, il dispositivo riproduttore “dialoga” con gli altoparlanti rimanendo però fisicamente separato da essi. Alcuni altoparlanti possono anche essere collegati, tramite un cavo aggiuntivo, a quei dispositivi che non permettono la connessione bluetooth.

Popsockets® – Si tratta di pratici accessori telefonici multifunzionali. Si fissano con una striscia adesiva sul retro dello smartphone e se ne sfruttano le varie funzioni: comoda impugnatura per una presa extra, supporto funzionale e supporto selfie; possono servire anche per arrotolare i cavi degli auricolari. Sono riutilizzabili per una decina di volte.

Copri webcam – Si tratta di un piccolo, ma utile accessorio per pc e notebook che consente di tutelare la propria privacy da possibili attacchi hacker e prevenire graffi alla webcam; si adattano facilmente a tutti i dispositivi elettronici con fotocamera e possono bloccare/sbloccare la visibilità in qualsiasi momento lo si desideri.

