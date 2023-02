La replica Sanremo della terza serata è d’obbligo su RaiPlay, come magari anche su Rai Premium in un orario prestabilito. Durante l’appuntamento dall’Ariston di ieri 9 febbraio, la musica (più dello show in sé) è stata assoluta protagonista. Sul palco dell’Ariston si sono esibiti tutti i 28 artisti in gara, c’è stato un potentissimo momento rock Maneskin e non sono mancate neanche altre incursioni fuori kermesse di nota come quella di Annalisa. Insomma, rivedere tutta (o solo in parte) la puntata di ieri è un must, almeno per i patiti del festival canoro.

Replica Sanremo su Rai Premium

I più conoscono la possibilità di vedere in parte o tutta la replica Sanremo su RaiPlay per ogni serata, compresa l’ultima di ieri 9 febbraio. Eppure, chi preferisce la visione classica via TV della messa in onda della puntata deve sapere che anche su Rai Premium è possibile vedere ogni momento della kermesse. Per quanto riguarda l’appuntamento della scorsa sera e notte, proprio la replica integrale dell’appuntamento avrà il via alle ore 13:30, per poi continuare fino alle 18:30. Una vera e propria scorpacciata di canzoni e di esibizioni varie è assicurata, semplicemente sintonizzandosi sul canale 25 del digitale terrestre.

Replica Sanremo su RaiPlay

Per chi preferisce la modalità più smart per godere della replica Sanremo, c’è naturalmente RaiPlay. Lo strumento di visione più innovativo della RAI è fruibile sia via web che da app per iPhone e iPad e per dispositivi Android. Nel caso di connessione da browser, ogni momento della serata sarà fruibile attraverso questa pagina dedicata. Per quanto riguarda l’applicazione su tutti i dispositivi mobili ma anche sulle smart TV, basterà semplicemente selezionale la scheda dedicata alla kermesse canora, in questi giorni, decisamente ben in vista subito dopo l’accesso. Per chi non utilizza di solito il servizio, potrebbe essere richiesto il login con account dedicato o con profilo Facebook o Google.

