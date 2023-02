La classifica della terza serata di Sanremo 2023 vede la risalita di Ultimo, grazie al voto di giuria demoscopica e televoto. Il cantante ha scalato la classifica passando dalla posizione numero 10 alla numero 2, alle spalle di Marco Mengoni, ben saldo in vetta e primo in radio.

Un terzo posto meritatissimo anche quello di Mr.Rain. La sua canzone, Supereroi, è piaciuta a tutti e la performance con il coro dei bambini ha convinto sia la giuria demoscopica che il pubblico da casa.

Resta stabile nella top 5 Tananai mentre Lazza recupera qualche posto e finisce al numero 4.

Fanalino di coda 5 dei 6 giovani scelti nel contest di dicembre, con l’aggiunta di Anna Oxa. Chiudono la classifica generale dopo la terza serata Shari e Olly rispettivamente alla posizione 27 e 28. Alla posizione 26 Will, 25 per Anna Oxa, 24 per Olly e 23 per Gianmaria.

Leggermente meglio invece i Colla Zio, alla posizione numero 20.

Nella terza serata di Sanremo 2023 abbiamo assistito all’interpretazione-esecuzione delle 28 canzoni in gara da parte dei rispettivi 28 Artisti. Le canzoni/Artisti sono state votate (i) dal pubblico attraverso il Televoto e (ii) dalla Demoscopica. I due sistemi di votazione in Serata hanno avuto un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Demoscopica 50%.