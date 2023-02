I nuovi Xiaomi 13 e 13 Pro, il cui debutto è avvenuto in Cina lo scorso mese di dicembre, sono pronti ad esordire anche sul mercato Global il prossimo 26 febbraio, in occasione del Mobile World Congress 2023 (MWC) di Barcellona. L’attesa, dunque, è tutta rivolta all’evento che sarà trasmesso in diretta streaming sul sito Web ufficiale di Xiaomi e sugli account dei social media. Vediamo insieme quali sono le principali caratteristiche e specifiche tecniche dei flagship dell’OEM cinese.

Per quanto concerne la versione globale, sappiamo che lo Xiaomi 13 Pro presenta sotto la scocca il potente processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm, fornito con un massimo di 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Il device sfrutta l’interfaccia MIUI 14 basata sul recente sistema operativo Android 13 e sfoggia un display OLED LTPO da 6,73 pollici QHD+ con refresh rate a 120Hz protetto da Gorilla Glass Victus. Lo schermo, inoltre, supporta HDR10+, Dolby Vision e possiede un lettore di impronte digitali sottostante per l’autenticazione biometrica (integra anche un foro di perforazione centrato per la fotocamera selfie da 32MP). Sul retro, Xiaomi 13 Pro sfoggia un sistema a tripla fotocamera con un sensore principale da 50,3MP (con OIS), un teleobiettivo da 50MP e un ultra-wide da 50MP. Il software è come sempre targato Leica.

Lo Xiaomi 13 Pro è poi alimentato da una batteria da 4820 mAh dotata di supporto per la ricarica cablata da 120W e wireless da 50W. È compresa anche la ricarica wireless inversa da 10W. D’altro canto, il modello standard Xiaomi 13 presenta lo stesso chip Snapdragon 8 Gen. 2, ma viene fornito con un display più piccolo di risoluzione, racchiude una batteria più piccola con una ricarica cablata più lenta e presenta una diversa configurazione della fotocamera. Detto ciò, non ci resta che scoprire quali saranno i prezzi relativi al mercato Global.

