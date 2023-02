Venerdì in TV maratona Woody Allen con i film Io E Annie (1977) e Un Giorno Di Pioggia A New York (2019).

La maratona comincia alle 21.10 con Un Giorno Di Pioggia A New York (2019). Si tratta del penultimo lavoro di Woody Allen proiettato al cinema, in attesa di vedere sul grande schermo il suo cinquantesimo lungometraggio, Wasp 22.

Nel film, Gatsby, interpretato dalla nuova star mondiale Timothée Chalamet e Ashleigh (Elle Fanning) decidono di trascorrere un fine settimana a New York. Lui, da vero newyorkese, non vede l’ora di mostrare le bellezze della città alla fidanzata che viene dall’Arizona. E’ una giovane coppia innamorata, ma questo non basta a New York, soprattutto in un giorno di pioggia, quando l’acqua cade e si disgrega al suolo, come la relazione dei due protagonisti.

Nel film ritroviamo l’amata New York di Allen, che ritorna nel film in seconda serata, le musiche di Chet Baker e l’umorismo tipico di Allen nelle parole del giovane e magro Gatsby. Il film è una buona commedia, che non ha avuto il risalto sperato, visti gli incassi al botteghino. Così rivederlo in questo freddo venerdì di Febbraio, magari sotto un plaid caldo, è un’ottima idea per chi ha perso la visione in sala.

Si continua alle 23.15 con Io E Annie (1977), pietra miliare del cinema di Allen, commedia che ha al centro tre dei suoi grandi temi: New York, le relazioni in amore, l’humor a tema ebraismo. E’ con Io E Annie che Woody Allen viene consacrato come regista dal successo indiscutibile. Il film fa incetta di premi ai Golden Globes e riceve ben cinque nomination ai premi Oscar. Nell’edizione del 1978 si aggiudica infatti quattro statuette dorate nelle categorie Miglior film, Miglior regia a Woody Allen, Miglior sceneggiatura originale a Marshall Brickman, Woody Allen e Miglior attrice a Diane Keaton.

Proprio la bravissima Diane Keaton, coprotagonista di questa commedia, durante la lavorazione del film metteva fine alla relazione con il compagno e regista del lungometraggio Woody Allen. Ciò non ha impedito, anzi, la realizzazione di un’opera magnifica nel suo genere, diretto prequel dell’altrettanto bellissimo lungometraggio Manhattan, con i suoi protagonisti e quella malinconia riconoscibile dalla musica di Gershwin nella splendida cornice delle strade newyorkesi.

Io E Annie comincia con uno dei monologhi più ricordati della filmografia di Allen e che riprende direttamente le radici cabarettistiche del regista americano, che già dal 1961 comincia a lavorare come stand-up comedian al Greenwich Village, continuando a scrivere testi per la televisione e carta stampata.

Insomma Venerdì in TV maratona Woody Allen. Si parte il 10 febbraio alle ore 21.10 su Rai Movie per Un Giorno Di Pioggia A New York, mentre alle 23.15 su La7 c’è il classico Io E Annie, due visioni assolutamente da non perdere.