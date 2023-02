Il Codacons promuove Fedez, a sorpresa, e lo ringrazia per la pubblicità fatta dal rapper all’associazione nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo. Il discorso di Fedez ha lasciato il segno. Il cantante ha citato anche diversi esponenti del mondo musicale – da Maneskin a Rosa Chemical – oltre a riferimenti al Governo e a Gianluca Vialli.

La reazione del Codacons non si è fatta attendere ma, strano ma vero, il freestyle di Fedez è stato apprezzato… Almeno in parte.

Il Codacons “ringrazia Fedez e promuove l’intervento del rapper durante la puntata di ieri del Festival di Sanremo”, si legge nella nota dell’associazione. Si osserva una scarsa qualità musicale ma si apprezza la pubblicità non richiesta – e non pagata – all’associazione.

“Al di là della scarsa qualità musicale, la ‘canzone’ di Fedez ci è piaciuta. Vogliamo ringraziarlo per aver portato una associazione dei consumatori al centro del Festival, dando così spazio a chi tutti i giorni si batte per la difesa dei diritti degli utenti“, le parole del presidente Carlo Rienzi.

Vengono ringraziati anche Fiorello e Amadeus “che in questi giorni, in diverse occasioni pubbliche, hanno parlato del Codacons, favorendo la conoscenza tra milioni di cittadini della più importante associazione di difesa civica in Italia, il cui acronimo ‘codacons’ contiene proprio la ‘difesa dei diritti dei consumatori e dell’ambiente’, due valori costituzionali essenziali la cui diffusione alla generalità dei cittadini aiuta proprio ad accrescere i diritti e creare le condizioni per un ambiente più vivibile e per la salvezza di un pianeta distrutto dalla mano dell’uomo”.

Tuttavia si pone l’accento sulla responsabilità di eventuali violazioni delle norme in tema di propaganda elettorale, che dovrà valutare la Rai.

“La responsabilità di eventuali violazioni delle norme in tema di propaganda elettorale è in capo alla Rai, e l’azienda dovrà valutare i provvedimenti da adottare nel caso in cui partecipanti o ospiti del Festival abbiano violato i regolamenti cercando di influenzare i risultati delle prossime elezioni”, si legge.

E infine: “Quanto agli attacchi e alle critiche politiche contenute nell’intervento di Fedez, riteniamo si tratti di espressione della libertà di pensiero”, sottolinea Rienzi. Nessuna azione contro Fedez, dunque, da parte del Codacons. Almeno per il momento.