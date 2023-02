Arrivano proprio in queste ore alcuni segnali interessanti per gli utenti che in questi tre anni hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S20, alla luce dei primi avvistamenti riguardanti l’aggiornamento di febbraio. Premetto che non sto parlando di Italia, anche se gli standard di questo produttore insegnano che ormai trascorrono pochissimi giorni prima che un upgrade sia disponibile su larga scala. Vediamo come stanno le cose, dunque, se non altro perché parliamo di un pacchetto software di discreta importanza, stando alle prime informazioni raccolte di recente con il bollettino ufficiale.

Segnale concreto per il Samsung Galaxy con l’aggiornamento di febbraio 2023: i primi riscontri in merito

Da un punto di vista prettamente geografico, l’ultimo report di SamMobile ci dice che l’aggiornamento di febbraio ottimizzato sui vari Samsung Galaxy S20 presenti sul mercato risulti disponibile fondamentalmente in Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Guatemala, Messico, Panama, Paraguay, Perù, Trinidad e Tobago e Uruguay. Si tratta di una patch che viene fornita con la versione firmware G98xBXXSFGWAD e che, secondo le indicazioni pervenute in settimane, dovrebbe risolvere poco più di 50 vulnerabilità più o meno delicate.

Tra queste, infatti, ne abbiamo alcune che coinvolgono in esclusiva i modelli del produttore coreano, con priorità alta. Ecco perché sarà importante procedere nel più breve tempo possibile con l’installazione del firmware, appena risulterà disponibile anche per i Samsung Galaxy S20 disponibili in Italia. Trattandosi di un modello non di ultimo grido, la speranza è che l’aggiornamento di febbraio possa produrre effetti positivi anche in termini di durata della batteria, ma per queste valutazioni sarà per forza di cose necessario più tempo.

Vi faremo sapere appena ci saranno elementi più concreti per chi dispone di un Samsung Galaxy S20 e che, allo stesso tempo, ora come ora intende scaricare prima possibile il nuovo aggiornamento di febbraio 2023.