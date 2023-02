Siete desiderosi di vedere la replica della seconda puntata di Sanremo 2023, andata in onda ieri 8 febbraio? RaiPlay può accontentarvi in questo senso grazie al suo servizio on demand. Potrete gustarvi lo spettacolo del 73° Festival della Canzone Italiana anche frazionandolo in più parti (la durata complessiva è di 246 minuti, per un totale di circa 5 ore).

Durante la seconda puntata di Sanremo 2023 si sono esibiti i restanti 14 artisti in gara, intervallati da tanti altri momenti di puro spettacolo, a cominciare dall’esibizione di Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri, che ha acceso il cuore degli appassionati, proseguendo con il monologo della giornalista e conduttrice televisiva italiana Francesca Fagnani sui sentimenti e gli stati d’animo dei giovani detenuti del carcere minorile di Nisida, passando per l’esplosività dello show targato Black Eyed Peas che hanno fatto ballare tutto l’Ariston, finendo con il ‘cinismo’ dello sketch di Angelo Duro, che ci è andato giù parecchio pesante, senza usare mezzi termini.

RaiPlay vi consentirà di vedere la replica di tutta la seconda puntata di Sanremo 2023, oppure solo alcuni tratti salienti, che si tratti dell’esibizione di un singolo artista o dell’intervento di uno degli ospiti. Questo è il bello del servizio on demand: tutto quello che volete, quando e dove volete. Al momento non serve aggiungere altro, restando comunque in attesa della terza serata di Sanremo 2023 (dalle 20.30 all’1.30 circa di questa sera). Anche in quel caso, potrete gustarvi la replica il giorno dopo tramite RaiPlay, sia in versione desktop che tramite applicazione dedicata per device iOS e Android. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

