Al via la prevendita dei biglietti per Levante all’Arena di Verona. L’artista annuncia un concerto-evento nell’anfiteatro scaligero per il quale la prevendita dei biglietti è già attiva su TicketOne e TicketMaster, sia online che nei punti vendita fisici dislocati in tutta la penisola.

La data è quella del 27 settembre 2023. I prezzi dei biglietti vanno da un minimo di 41,40 euro per la terza gradinata fino ai 75,90 euro per la prima poltronissima. La seconda poltronissima è in vendita al prezzo di 70,15 euro e le poltroncine vanno da 58,65 euro a 70,15 euro.

Per quanto riguarda le gradinate, i prezzi sono compresi tra i 41,40 euro per la terza gradinata e i 52,90 euro per la prima gradinata. La seconda gradinata è disponibile in prevendita al prezzo di 47,15 euro per posto.

Per Levante, il concerto all’Arena di Verona arriva dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023. La cantante è in gara nella categoria dei Campioni con il brano Vivo, in cui parla della depressione che ha dovuto affrontare dopo il parto. Levante, infatti, di recente è diventata mamma di Alma Futura, questo il nome della sua bimba.

Come tante altre donne, si è trovata ad affrontare un momento spiacevole come quello della depressione post partum. Quelle sensazioni le ha inserite in una canzone, perfetta per ripresentarsi sul palco del Teatro Ariston di Sanremo dopo la precedente partecipazione con Tikibombom, nel 2020.

Prezzi dei biglietti per Levante all’Arena di Verona

Poltronissima 1: 75,90 euro

Poltronissima 2: 70,15 euro

Poltroncina Bassa: 70,15 euro

Poltroncina Alta: 63,25 euro

Poltroncina Vis. Lim.: 58,65 euro

Gradinata 1: 52,90 euro

Gradinata 2: 47,15 euro

Gradinata 3: 41,40 euro