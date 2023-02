Tutti pronti anche per la diretta Sanremo su RaiPlay di questa sera 9 febbraio per la terza serata del Festival 2023. L’orario di inizio della gara vera e propria è pure sotto i riflettori, per una serata che si preannuncia importantissima. Si esibiranno sul palco dell’Ariston tutti i 28 artisti in gara, per una nuova classifica generale provvisoria nella quale (per la prima volta) avranno il loro peso i voti del pubblico da casa. Meglio non perdersi dunque nessun istante, considerando che gli artisti in gara, così numerosi, dovrebbero iniziare a cantare immediatamente.

L’orario di inizio della diretta Sanremo sarà quello delle ore 20:40. Minuto più o minuto meno, sarà questo il momento in cui partirà il collegamento definitivo dall’Ariston da parte dei conduttori Amadeus e Gianni Morandi. Nei 10 minuti precedenti, al contrario, andrà di scena il Prima Festival incentrato tutto sulla kermesse canora in pieno svolgimento.

La diretta Sanremo su RaiPlay potrà essere vista sia via web che attraverso l’app mobile del servizio. Per chi si collega da PC o anche da smartphone, ma da broser web, il collegamento allo streaming delle terza serata del Festival è raggiungibile a questo indirizzo. Si potrà beneficiare del live della serata fino a conclusione e ancora oltre naturalmente per il Dopofestival condotto da Fiorello o comunque a proprio piacimento.

Per chi si collega da applicazione mobile, sia da iPhone che da dispositivo Android, la diretta Sanremo su RaiPlay sarà accessibile direttamente dalla Home dello strumento. All’accesso allo strumento, per chi non utilizza di solito il servizio, sarà semplicemente richiesta una registrazione, con account nuovo di zecca o con profilo Facebook eo Twitter. Sempre RaiPlay sia app può essere considerato lo struemento più versatile e immediato per vedere le repliche di ogni serata e godere di nuovo di specifiche esibizioni e performance oggi come nei prossimi giorni.

