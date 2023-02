Il Bene Nel Male di Madame ha tutta la tensione che si percepisce in una relazione arrivata al capolinea, o già finita, quando arriva il momento di fare dei bilanci e rivendicare delle posizioni. Madame non è nuova a questi temi, e già dei tempi di Voce la cantautrice vicentina si era dimostrata sufficientemente matura, a dispetto della giovanissima età, per poter parlare d’amore senza scadere nel banale.

Il Bene Nel Male di Madame è il titolo corretto dopo l’originario Pu**ana, modificato per ovvi motivi. Francesca Calearo – questo il nome di battesimo – ritorna all’Ariston due anni dopo il suo esordio lasciandosi alle spalle un periodo difficile: quello legato alle indagini sui falsi green pass che le sono costate tante polemiche e tante accuse sui social. Per un momento si era parlato di esibizione a rischio, ma sulla vicenda era intervenuto Amadeus chiarendo che al Festival di Sanremo non si anticipa il lavoro della magistratura.

Madame porta al Festival una canzone in cui la sofferenza è palpabile e percettibile: una rabbia animosa, un sentimento di frustrazione forte che viene tradito dalla performance vocale in cui la Calearo alterna il canto più aperto al singhiozzo più sommesso. Così, Madame, si rende interprete e dà voce a tutte le persone che soffrono per amore, e non per una mera nostalgia facilmente superabile.

La parola “pu**ana” è presente, usata tutt’altro che per scopi offensivi quanto per una raffigurazione senza fronzoli di una percezione, quella dell’altro al quale resta il male mentre alla protagonista resta il bene, la capacità di cogliere le più belle sfumature di una relazione costretta a chiudersi.

Madame, del resto, racconta che il suo brano racconta l’amore di una prostituta per un uomo, che quest’ultimo considera un errore. La disperazione di questa narrazione è tutta nel testo.

Testo