Quella in televisione di Amadeus è una presenza già entrata nella storia dopo tanti nomi che hanno letteralmente scritto la storia dello spettacolo italiano sul piccolo schermo. Con una certa timidezza il suo nome viene spesso accostato a quelli di Mike Bongiorno e Pippo Baudo, accostamento che lo stesso Amadeus rifiuta per mantenere un certo rispetto per i classici ma che, nei numeri, potrebbe essere azzeccato.

Chi è Amadeus

Amadeus è il nome d’arte di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, nato a Ravenna nel 1962. In età giovanissima si trasferisce a Verona per via del lavoro del padre e dopo aver concluso le scuole inizia a lavorare come disc jockey presso l’emittente Radio Verona per poi passare a Radio Blu. Proprio con quest’ultima entra in contatto con Claudio Cecchetto durante un collegamento con il Festivalbar 1986 al quale invia un’audiocassetta. Cecchetto lo ingaggia quindi per Radio Deejay dove incontra i giovanissimi Fiorello, Marco Baldini e Jovanotti.

La sua carriera in televisione inizia nel 1988 con la conduzione di 1, 2, 3 Jovanotti su Italia 1, e quando passa a Deejay Television dove viene notato da Vittorio Salvetti che gli affida il timone del Festivalbar. Dal 1993 Amadeus condurrà il festival estivo per cinque anni.

Dopo aver condotto Buona Domenica, Matricole e Meteore, nel 1999 approda in Rai e per la prima volta sbarca al Festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio, come membro della giuria di qualità. Successivamente diventa il signore del pre-serale grazir ai suoi programmi Reazione A Catena e I Soliti Ignoti.

Amadeus al Festival di Sanremo

Dal 2020 è iniziata l’avventura di Amadeus al Festival di Sanremo. Il popolare conduttore diventa capo timone e direttore artistico della kermesse e il suo impegno verrà rinnovato per i 4 anni successivi.

Nel 2023 la televisione di Amadeus è un trionfo di ascolti grazie alla profonda dedizione e alla serietà impiegata in un ruolo così prestigioso.