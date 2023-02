Nel 2019 non prese benissimo il suo secondo posto nella classifica generale del Festival, alle spalle di Mahmood, vincitore con Soldi. Quest’anno Ultimo la prende con leggerezza e con ironia ricorda quei momenti in sala stampa, la sua reazione davanti ai giornalisti votanti.

Dato tra i favoriti fino alla vigilia del Festival, la canzone Alba, di Ultimo, non ha convinto la giuria votante nelle prime due serate del Festival. In questo momento, ossia dopo la prima esibizione a Sanremo 2023, Ultimo è al decimo posto. Una posizione ben lontana dal podio che adesso deve provare a scalare con l’auto del televoto e dei suoi fan.

Una storia, in parte, già vista. Stavolta Ultimo la prende con autoironia e condivide se stesso nel ricordo di quel 2019 in cui rifiutò anche di posare per la tradizionale copertina di Sorrisi e Canzoni TV con Il Volo (terzo classificato) e Mahmood (vincitore).

Apprende della sua decima posizione in classifica e condivide alcune storie su Instagram. Pubblica la classifica generale della sala stampa e scrive: “Quando loro…” in riferimento ai voti dei giornalisti. Nella storia successiva, se stesso nel discorso in sala stampa a Sanremo 2019: “Allora tu”.

Nella terza storia chiarisce che sta scherzando e menziona il Festival di Sanremo, tranquillizzando tutti: non avrà quella stessa reazione qualora non dovesse vincere Sanremo 73.

La classifica generale della sala stampa:

Marco Mengoni Colapesce Dimartino Madame Tananai Elodie Coma Cose Lazza Giorgia Rosa Chemical Ultimo Leo Gassmann Mara Sattei Colla Zio Paola e Chiara Cugini di Campagna Levante Mr.Rain Articolo 31 Gianluca Grignani Ariete Modà Gianmaria Olly LDA Will Anna Oxa Shari Sethu

