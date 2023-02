Il Samsung Galaxy S23 Ultra è in questo momento lo smartphone dotato del sistema operativo Android più veloce al mondo, stando almeno ad alcuni test che sono stati condotti negli ultimi giorni. Non solo fotocamera di primissima fascia, come abbiamo avuto modo di constatare in questi giorni attraverso un altro articolo, visto che i primi test sul processore ci consegnano un device che in termini di prestazioni al momento pare non avere rivali. Proviamo ad analizzare bene qualche numero per farci un’idea più chiara su quello che sta avvenendo.

I numeri certificano che il Samsung Galaxy S23 sia lo smartphone Android più veloce al mondo per ora

Su quali basi dico stamane che il Il Samsung Galaxy S23 Ultra risulti lo smartphone Android più veloce al mondo in questo momento storico? Un contributo interessante in questo senso ci arriva in mattinata da SamMobile, con numeri che non ammettono discussioni. Si parla, nello specifico, di ben 1.600 punti ottenuti dal top di gamma di recente presentato ufficialmente al pubblico e alla stampa durante il test delle prestazioni della CPU single-core di Geekbench 5. Valori mai visti prima di oggi, ma il report non finisce qui.

Nel test delle prestazioni della CPU multi-core, lo smartphone ha ottenuto 5.311 punti, che è tra i più alti che abbiamo visto su qualsiasi smartphone Android. Basti pensare al fatto che il Nubia Red Magic 8 Pro, da tutti visto come lo smartphone perfetto per gli amanti del gaming, abbia ottenuto 1.486 punti nel test CPU single-core e 5.211 punti nel test CPU multi-core.

Cosa c’è alla base di queste performance del Samsung Galaxy S23 Ultra? Fondamentalmente, occorre concentrarsi su un chip più veloce, un meccanismo di raffreddamento più robusto e un software ottimizzato, con prestazioni eccellenti praticamente inevitabili.

