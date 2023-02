Cos’è la giuria demoscopica e come viene scelta? Quando vota al Festival? Da quante persone è composta la giuria demoscopica?

Il numero di componenti potrebbe variare ma quest’anno sono 300 coloro che fanno parte della giuria demoscopica del Festival. Il campione viene scelto in modo che sia rappresentativo della totalità del pubblico, secondo specifici criteri che ne consentono un’accurata selezione. I criteri secondo i quali vengono scelti i giurati facenti parte della giuria demoscopica, dunque, sono relativi a età, sesso, provenienza, istruzione e molti altri sono i parametri che vengono presi in considerazione.

La finalità è quella di ottenere un campione vario e variegato, il più possibile rappresentativo di ogni tipologia di persona. Si tratta quindi di un campione eterogeneo affinché sia il più possibile rappresentativo di tutta la popolazione italiana, tenendo conto anche dei diversi gusti musicali dei singoli votanti.

In passato, una rappresentanza della giuria demoscopica di Sanremo veniva invitata al Teatro Ariston per seguire dal settore della galleria la serata in cui avrebbe espresso il voto. Adesso, la giuria demoscopica vota tranquillamente da casa attraverso un’applicazione appositamente studiata ove esprimere le proprie preferenze.

A selezionare i giurati, e ad occuparsi di tutte le votazioni del Festival di Sanremo 2023, è Ipsos. L’azienda vanta un database ampio e vario da cui periodicamente seleziona votanti non solo per il Festival ma per molte altre occasioni ed eventi. Leader mondiale nelle ricerche di mercato, si occupa di sondaggi di ogni tipo, inclusi quelli politici.

Giuria demoscopica, quando vota a Sanremo 2023

Quando vota la giuria demoscopica a Sanremo 2023? Scende in campo per la prima volta nella terza serata del Festival di giovedì 9 febbraio e si affianca al voto del pubblico tramite televoto. Nelle prime due serate, invece, ha votato solo la stampa. Qui la classifica provvisoria della stampa.

La giuria demoscopica vota poi nella quarta serata di venerdì 10 febbraio insieme alla sala stampa e dal pubblico tramite televoto.

Infine vota nella serata finale di Sanremo 2023, sabato 11 febbraio 2023. Vota solo dopo l’annuncio dei primi 5 classificati.