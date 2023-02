State anche voi giocando al FantaSanremo 2023? Il fantasy game che si ispira al Festival della Canzone Italiana, come molti sapranno, consiste nella creazione e nella gestione di squadre virtuali costituite da cinque degli artisti in gara, di cui bisognerà scegliere il capitano.

Ci sono dei bonus e dei malus, esattamente come accade per il Fantacalcio, altra versione molto apprezzata del fantasy game. Questa sera, giovedì 9 febbraio, in occasione della terza serata di Sanremo 2023, verrà assegnato un bonus LIS agli artisti che saluteranno l’orchestra ed il pubblico nella lingua dei segni (è stato appena annunciato nel corso della conferenza stampa). In altre parole, non dovrete meravigliarvi nel vedere gli artisti in gara salutare l’orchestra ed il pubblico nella lingua dei segni: si tratta del bonus LIS, che garantirà ai giocatori un punteggio aggiuntivo sulla base delle azioni compiute dall’artista in questione, che può o meno fare parte del vostro team (se l’avete acquistato, in baudi, ossia la moneta virtuale del fantasy-game, entro le 23.59 di lunedì 6 febbraio).

Non sappiamo ancora dirvi a quanto esattamente ammonterà il bonus LIS, ma state pur certi che stasera non saranno pochi i cantanti a salutare l’orchestra ed il pubblico nella lingua dei segni (da apprezzare, al di là del gioco di fantasia che c’è dietro, la solidarietà che gli artisti dimostreranno nei confronti degli spettatori non udenti presenti in sala ed a casa). Se volete saperne di più sul FantaSanremo 2023 potete consultare questa pagina in cui viene illustrato il regolamento del gioco (potrete così parteciparvi, se vorrete, il prossimo anno). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

