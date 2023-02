Un sistema che riesce a rilevare in tempo reale la presenza di sostanze inquinanti nell’acqua. Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha messo a punto questa nuova tecnologia basata su spettroscopia laser Roman che consente di stabilire la qualità dell’acqua all’istante, senza alcuna preparazione e non necessita di particolari condizioni per eseguire la misurazione.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Sensors, è stato effettuato dai ricercatori del Laboratorio Diagnostiche e Metrologia presso il Centro Ricerche di Frascati, Salvatore Almaviva, Antonia Lai, Florinda Artuso, Isabella Giardina e Alessandra Pasquo.

“Abbiamo preso in esame gli inquinanti più comuni che è possibile trovare nelle acque di fiumi, laghi e bacini artificiali, come conseguenza di attività agricole e industriali – spiega Almaviva – Queste sostanze mettono in pericolo gli ecosistemi naturali e rappresentano un rischio per la salute di uomini e animali quando quelle stesse acque vengono utilizzate per l’irrigazione in agricoltura e l’abbeveramento del bestiame, entrando così nella nostra catena alimentare”.

Questa tecnologia è utile a rilevare in modo particolare i livelli di concentrazioni dei nitrati fino, molto pericolosi per la salute dell’uomo, a 20 milligrammi per litro e di solfiti entro il valore soglia di 500 mg/l.

“Per la nostra ricerca abbiamo preso in considerazione il solfito di sodio, il più rappresentativo dell’intera classe dei solfiti, che viene utilizzato nell’industria tessile come agente sbiancante, desolforante e nelle piscine per la sua azione declorante – continua Almaviva -. L’assunzione eccessiva di queste sostanze tossiche può causare danni alla salute, a partire da emicrania, asma fino a patologie più gravi. Invece, a livello ambientale, i solfiti possono portare alla formazione di pioggia acida dopo aver reagito con l’acqua”.

I ricercatori si sono concentrati anche su altri indicatori di inquinamento come: batteri coliformi; glifosato e altri inquinanti atmosferici provenienti dai gas di scarico delle automobili; fosfati, presenti in genere nelle acque a causa dell’uso di detersivi. “I risultati ottenuti finora – conclude il coautore della ricerca – ci incoraggiano a proseguire non solo nel monitoraggio ambientale e delle risorse idriche ma anche in altri ambiti come la qualità e sicurezza alimentare e la security per rilevare minacce CBRNe, sfruttando la rapidità e semplicità del dispositivo nelle fasi di analisi e le sue caratteristiche di compattezza e maneggevolezza per le misure in-situ”