I Coma_Cose si sposano dopo Sanremo. La proposta di matrimonio? Particolarissima e per niente in grande stile. A lanciare l’idea è stata lei, California, in modo molto naturale e spontaneo; subito dopo Fausto è arrivato con l’anello che sfoggia già al Festival. Così, i Coma_Cose hanno deciso di sposarsi.

La data non è ancora stata stabilita. Ne parleranno a Festival concluso e proveranno a mettere giù i primi dettagli. “Dobbiamo un po’ capire con gli impegni lavorativi ma decidiamo dopo Sanremo. Comunque ve lo faremo sapere, credo”, le parole del duo in conferenza stampa al Festival.

Sono in gara con L’Addio ma il loro non lo sarà per niente. I due spiegano di essersi allontanati per un po’ e di essersi poi nuovamente riavvicinati perché hanno sentito la mancanza reciproca. Il nuovo capitolo della loro unione sentimentale ha portato anche ad un nuovo capitolo musicale, del loro percorso artistico: così è stato naturale ripresentarsi in gara a Sanremo, dopo il successo di Fiamme Negli Occhi (2021).

Proposta di matrimonio sul palco a Sanremo?

La proposta di matrimonio sul palco porterebbe punti al Fantasanremo ma Fausto e California non hanno intenzione di dare spettacolo. La proposta vera e propria, del resto, c’è già stata e una scena in stile Ferragnez non sarebbe sincera, non sarebbe da loro che intendono conservare per sé l’intimità di un momento speciale.

Il massimo del privato che vedremo sul palco del Teatro Ariston da parte dei Coma_Cose sarà dunque il bacio al termine della performance, già visto dopo la prima esibizione nel corso della prima serata di Sanremo 73.