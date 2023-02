Oggi 9 febbraio è necessario riportare un chiarimento relativo all’SMS Sanremo, ossia sul numero utile per votare gli artisti in gara per l’edizione corrente della kermesse canora. Qualcuno potrebbe pensare che tutti gli operatori mobili siano abilitati al servizio ma così non è, quindi potrebbero rimanere delusi dal fatto di essere del tutto fuori dalla possibilità di esprimere il loro giudizio. In questo approfondimento non mancheranno i riferimenti puntuali ai soli vettori con i quali si potrà procedere all’operazione.

Modalità di voto via SMS Sanremo

I dettagli relativi alle modalità di televoto generali per questo Sanremo 2023 sono stati riportati in un nostro primo approfondimento (relativo anche all’invio della propria preferenza attraverso utenza fisso). Proprio nella serata odierna, tutti i 28 artisti in gara si esibiranno sul palco dell’Ariston e il pubblico da casa potrà far pervenire la propria preferenza, per la prima volta in questa edizione.

Per quanto riguarda, nello specifico, il numero da utilizzare per gli SMS Sanremo dsrà il 475.475.1. Il costo di ogni singola preferenza espressa è di 50 centesimi. Ogni utenza potrà inviare al massimo 5 voti, non di più nel corso della singola serata. Il testo del messaggio dovrà contenere solo il codice del cantante che si intende favorire.

Operatori abilitati all’invio di SMS Sanremo

Come già accennato, gli SMS Sanremo per il voto degli artisti potranno essere inviati da determinati operatori e non da altri. Direttamente dai comunicati ufficiali della RAI, si apprende che questa possibilità potrà essere garantita ai clienti Tim, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad e ho-mobile. Insomma, manca all’appello un numero corposo di alternative: in primis Fastweb Mobile ma anche vettori che recentemente sono giunti in Italia con la loro proposta come ad esempio Spusu come un gran numero di soluzioni con rete non proprietaria. Difficilmente la lista dei vettori abilitati si amplierà di qui alla finale di Sanremo 2023, ma eventuali aggiornamenti non mancheranno di essere comunicati sulle nostre pagine.

