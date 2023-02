In questi anni WhatsApp si sta adoperando per introdurre sempre più funzioni che possano semplificare e soprattutto migliorare l’esperienza d’uso dell’app di messagistica. Sono stati mesi intensi ricchi di tante novità che hanno di gran lunga reso WhatsApp molto più interessante, arrivando ad essere alla pari di Telegram che, almeno dal punto di vista delle funzionalità, risulta essere sempre un passo in avanti. Ecco quindi che nell’ultima versione beta per Android di WhatsApp, la 2.23.4.4, è stata notata la possibilità di programmare le chiamate all’interno delle chat di gruppo.

Nuovi riscontri sul nuovo aggiornamento WhatsApp: sarà impossibile dimenticare le chiamate

Ancora chiamate WhatsApp sotto osservazione, dunque, dopo la storia delle scorciatoie trattata pochi giorni fa. Si tratta di una novità utile per coloro che si ritrovano a non ricordare spesso gli appuntamenti di call previsti con alcune chat di gruppo presenti su WhatsApp. Con questa nuova funzionalità che programma le chiamate nelle chat di gruppo è possibile assegnare una data, un’ora e un titolo alla chiamata programmata. Chiaramente WhatsApp notificherà automaticamente agli altri membri del gruppo la data e ora programmata e successivamente l’inizio della chiamata.

Non è una novità per queste tipologie di app, infatti già su Google Meet è possibile attivare questo tipo di funzione. Ricordiamo come attualmente sia possibile effettuare una chiamata di gruppo fino a 32 membri e per ora tale numero non sarà cambiato da WhatsApp. Grazie a questo tipo di novità WhatsApp si potrà tranquillamente sostituire a Zoom o Google Meet. Per ora non è chiaro quando sarà possibile aggiornare l’app di messaggistica ed usufruire della nuova funzionalità, è stata infatti avvistata solo nella beta per Android, ma sicuramente sarà poi successivamente diffusa anche per iOS.

I tempi sembrano essere un po’ più lunghi rispetto alle altre funzionalità introdotte fino ad ora sulla famosa piattaforma di messaggistica di proprietà Meta. A breve arriveranno miglioramenti per gli aggiornamenti di stato, con la possibilità di reagire ai vari stati con emoji o addirittura postare 30 secondi di note vocali. WhatsApp si sta davvero trasformando, inglobando funzioni social e quelle relative ad una semplice app di messaggistica