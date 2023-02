Ci sono nuove indicazioni importanti per le tante famiglie appese ad un filo sul bonus asilo nido 2023, in riferimento alla presentazione della domanda per il nuovo anno. In tanti, infatti, pensavano che in queste settimana sarebbe stato lanciato il tutto, con dettagli annessi sulle quote che avremmo recuperato dalla retta a seconda della fascia di reddito alla quale ciascun richiedente appartiene. Così non è stato, ma oggi 8 febbraio, dopo il punto della situazione portato alla vostra attenzione nel corso del fine settimana, abbiamo altri elementi sui quali ci possiamo concentrare.

Informazioni più concrete sul bonus asilo nido 2023: i tempi necessari di attesa per l’uscita della domanda

Cosa sappiamo al momento a proposito delle tempistiche riguardanti il bonus asilo nido 2023, con un particolare riferimento all’uscita della domanda? Come sempre avviene in queste circostanze, occorre fare molta attenzione alle fonti, visto che solo la voce di INPS può essere ritenuta ufficiale mediante i suoi canali pubblici. Anche i feedback ottenuti telefonicamente dagli operatori si rivelano spesso e volentieri superficiali, magari per tenere buoni utenti comprensibilmente sotto stress per quelli che vengono ritenuti “evitabili ritardi amministrativi”.

A tal proposito, il feedback ricevuto va in questa direzione: “Presumibilmente inizio marzo ma siamo ancora in attesa delle nuove disposizioni operative. Non appena avremo novità in merito le condivideremo qui con voi come di consueto“. Insomma, a differenza dell’ultimo aggiornamento, abbiamo riscontri più concreti che ci direzionano direttamente allo scorcio iniziale del mese di marzo. Dettaglio non così irrilevante per tutti coloro che attendono segnali da INPS.

Circa un mese, dunque, ed avremo tra le mani la domanda per richiedere il bonus asilo nido 2023, dopo un’attesa che a quanto pare si è rivelata più lunga di quanti ci si potesse aspettare a fine 2022. Che ne pensate?

