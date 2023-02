Il Samsung Galaxy S23 Ultra ha un meraviglioso set di fotocamere. Il clou del sistema di fotocamere del telefono è il sensore principale da 200MP. Tuttavia, il dispositivo soffre di un ritardo dell’otturatore nella sua modalità da 200MP, che potrebbe portare ad alcuni istanti persi. Il colosso di Seul sembra avere una soluzione a questo problema.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’OEM asiatico ha introdotto una versione aggiornata dell’app Camera Assistant per la serie Samsung Galaxy S23. Il modulo Good Lock per impostazioni e personalizzazioni approfondite della fotocamera offre ulteriori opzioni di velocità di acquisizione per il Samsung Galaxy S23 Ultra: risoluzione normale e risoluzione più alta. Per una risoluzione normale (12,5MP), potete impostare l’app della fotocamera per dare priorità alla qualità, bilanciare qualità e velocità o dare priorità alla velocità. Per la modalità di risoluzione più elevate (50 o 200MP), è possibile impostare la fotocamera in modo che dia priorità alla qualità o alla velocità.

Chi non è soddisfatto del ritardo dell’otturatore del Samsung Galaxy S23 Ultra nella modalità da 200MP, può utilizzare l’app Camera Assistant per impostare il telefono in modo che dia la priorità alla velocità. Ciò diminuirà drasticamente il ritardo dell’otturatore che potete notare altrimenti nella modalità da 200MP. Tuttavia, ridurrà anche la qualità dell’immagine. Non siamo sicuri se questa opzione verrà offerta anche agli smartphone Galaxy di precedente generazione. Il Samsung Galaxy S23 Ultra può acquisire immagini in modalità 12,5, 50 e 200MP. Le immagini da 12,5MP offrono la migliore qualità grazie alla riduzione del rumore multi-frame e all’ottimizzazione dei dettagli (tramite pixel binning). Tuttavia, in determinate situazioni come la fotografia di paesaggi alla luce del giorno, il 200MP può fornire più dettagli all’immagine. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

