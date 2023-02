All’indomani del via della kermesse regina della musica italiana, guardare la replica del Festival di Sanremo su RaiPlay è quasi d’obbligo: per chi non ha visto l’intera prima serata del 7 febbraio, per chi deve solo recuperare qualche esibizione e per chi vuole semplicemente rivedere il suo artista preferito. Tutto è possibile: qualunque sia la propria esigenza oggi 8 febbraio come nei prossimi giorni che ci porteranno al termine di questa edizione del 2023.

Nella prima puntata del Festival di Sanremo si sono esibiti 14 dei 28 artisti partecipanti a questa edizione. Non sono mancati i momenti extra gara degni di nota (per diversi motivi) come il monologo di Benigni sulla Costituzione Italiana alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la reunion dei Pooh, la lettera/discorso di Chiara Ferragni e pure l’increscioso episodio di Blanco che ha preso a calci la scenografia di fiori sul palco dell’Ariston. Vale dunque la pena guardarsi o riguardarsi la prima serata di questo Festival che si preannuncia già abbastanza interessante.

La replica del Festival di Sanremo è da ore già disponibile su RaiPlay. Più in particolare, la visione di tutta la serata di ieri 7 febbraio sarà visibile via browser attraverso questa pagina, a partire dall’inizio e fino alla fine (per una durata complessiva di ben 3 ore e 50 minuti). Nel caso in cui il proprio interesse si focalizzi su determinati artisti o solo su alcuni momenti, si potrà invece selezionare le specifiche clip di serata presenti sempre sulla stessa pagina già indicata.

Naturalmente la replica del Festival di Sanremo potrà essere fruita non solo via web ma anche attraverso l’app RaiPlay, scaricabile per Android sul Play Store o anche per iPhone sull’App Store Apple. Per chi non avesse ancora mai utilizzato lo strumento pure popolarissimo, si dovrà solo procedere alla prima registrazione di un nuovo account o al semplice login via profilo Google o Facebook già esistente.

