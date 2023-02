Ci risiamo ancora una volta: un rinnovato SMS BPER per nulla ufficiale ma truffaldino sta raggiungendo gli smartphone di tanti italiani. Nel testo del messaggio si fa riferimento alla richiesta di autorizzazione di un’operazione per un importo davvero cospicuo. Più di qualcuno sarebbe dunque tentato ad interagire con l’alert per bloccare qualsiasi pagamento: meglio frenare il proprio istinto, visto che si rischia grosso.

La Banca BPER non c’entra assolutamente nulla anche con il nuovo SMS in circolazione. Non è stato l’istituto in oggetto ad inviare un alert ai suoi clienti, semmai qualche gruppo di hacker senza scuopoli, a caccia di dati sensibili di ignari utenti. Il messaggio preso in esame oggi contiene, come già detto, un invito a verificare un’operazione di pagamento pronta ad essere eseguita e per un importo di quasi 250 euro. Chi riceve l’alert, proprio perché non responsabile di alcun acquisto di bene o servizio per una simile somma, è spinto fortemente a collegarsi al link proposto. Il tutto per disconoscere la transazione ma non rendendosi conto, in realtà, di stare al gioco degli hacker e correre appunto dei seri pericoli.

Visitando il link truffaldino contenuto nell’ultimo degli SMS BPER ora in circolazione si avrà la netta sensazione di trovarsi all’interno del sito della banca in questione. Meglio non fidarsi della prima impressione perché quanto proposto non sarà altro che un clone della piattaforma di home banking. Nel momento in cui, nel form di login, si inseriranno nome utente e password personali, entrambi i dati andranno a finire in un database del tutto illegale. Proprio le informazioni molto sensibili potranno dunque essere utilizzate per operazioni non autorizzate e truffaldine appunto: il tutto a discapito delle finanze di ignare vittime del raggiro.

Meglio non credere all’attuale SMS BPER ma neanche a successivi alert di questo tipo che potrebbero giungere sui telefoni. I rischi sono ora chiari e non trascurabili.

