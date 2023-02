Un Bel Viaggio degli Articolo 31 è proprio la storia di J-Ax e DJ Jad, per troppo tempo separati nelle loro carriere soliste che sul palco del Festival di Sanremo ritrovano l’alchimia di una volta, forse anche più forte di prima.

Se da una parte il duo ha il merito di aver trasportato il rap al pubblico mainstream, dall’altra parliamo di due amici fraterni che, come nelle migliori famiglie, ad un certo punto del loro percorso hanno preferito dividersi. In mezzo ci sono stati insulti, incomprensioni e rivendicazioni, pur avendo sulle spalle una carriera piena di successi ed avendo un pubblico in continua adorazione.

Un Bel Viaggio degli Articolo 31 ripercorre quella lunga strada iniziata nei primi anni ’90, in una Milano in continuo fermento e con una scena internazionale considerata da sempre un punto di riferimento. Sullo sfondo, gli anni che passano per due colleghi e amici che si conobbero da ragazzini per poi ritrovarsi adulti, di nuovo insieme, felici sul palco che da più di mezzo secolo ospita il Festival della Canzone Italiana, indubbiamente una delle mete più ambite nel percorso di ogni artista.

Mentre i Litfiba hanno salutato per sempre il loro pubblico – con Piero Pelù già pronto a ritornare sul palco con i suoi Bandidos – gli Articolo 31 hanno deciso di riprendersi la scena. “Com’eravamo belli in queste vecchie foto” è la frase che apre Un Bel Viaggio degli Articolo 31, un grande e grosso bilancio che J-Ax e DJ Jad si sentono di fare con gli occhi di chi non è più adolescente ma tale, più volte, si sente ancora.

Per la serata dei duetti di venerdì 10 febbraio, inoltre, il duo milanese ospiterà Fedez per un medley memorabile e che sarà una ulteriore reunion, visto che Federico Lucia e Aleotti hanno già vissuto insieme l’esperienza di Comunisti Col Rolex.