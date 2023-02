Splash! di Colapesce e Dimartino è la conferma di una rivelazione incominciata nel 2021, quando il duo di cantautori ha partecipato al Festival di Sanremo proponendo una lettura alternativa della realtà. Era l’anno, quello, in cui la pandemia del Covid-19 bussava ancora feroce alle nostre porte costringendo gli organizzatori della kermesse, tristemente, a ridimensionare la manifestazione rinunciando al pubblico in presenza.

Eppure Colapesce e Dimartino, in quell’occasione per la prima volta a Sanremo, portarono quella Musica Leggerissima che anziché parlare dell’angoscia e della paura proponeva una soluzione al “buco nero che sta ad un passo da noi”: una musica spensierata “perché ho voglia di niente”, con “parole senza mistero, allegre ma non troppo”. Né troppo rumorosa né troppo malinconica, una dolce sfumatura che ha fatto trovare nel pubblico il giusto compromesso.

Splash! di Colapesce e Dimartino prosegue in quel percorso, questa volta per abbattere i cliché dei tormentoni estivi e della visione stereotipata dell’estate. Perché sì, l’estate dei due cantautori comincia adesso, proprio come ai tempi di Musica Leggerissima: mentre tutti si preparano alla bella stagione invocando posti pieni di gente spinta a divertirsi, il duo sogna una barca sulla quale rilassarsi in solitaria per mettere da parte ogni preoccupazione.

Il tessuto musicale sul quale poggia il testo è tipico di Colapesce e Dimartino: atmosfere vintage, ritmo sostenuto e ancora leggerezza. Un felice ritorno, quindi, del duo che nel 2021 non vinse il Festival ma che portò a casa un successo meritatissimo, già raggiunto con il disco I Mortali e che continua con questa seconda apparizione alla kermesse.

Capaci di sobrietà e originalità, Colapesce e Dimartino coniugano sempre il sound anni ’80 con testi di profonda riflessione, un taglio decisamente vicino al nuovo indie ma mai scontato, dove ogni parola è pesata con cura.