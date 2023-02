In tanti stanno cercando di capire come orientarsi nel corso delle prossime ore, a proposito della seconda serata per il Festival di Sanremo 2023, visto che in un contesto del genere diventa fondamentale comprendere quali siano le strade per guardare l’evento in diretta TV, in streaming con il proprio dispositivo mobile, oltre che in replica. Inutile dire che sia possibile seguire l’appuntamento tanto atteso mercoledì sera su Rai 1 dalle 20.40 all’1.35 circa, stando almeno all’andazzo della prima serata. Come sempre, ci si affiderà ai nottambuli per la chiusura del sipario.

Informazioni utili sulla seconda serata del Festival di Sanremo 2023 in diretta TV: come orientarsi con streaming e replica

Premesso questo, quali sono gli altri spunti da considerare sulla seconda serata di Sanremo 2023 oltre alla diretta TV? Resta da chiarire la questione streaming e la replica alla quale in tanti vorranno accedere, qualora non dovesse essere possibile seguire questa sera. Per quanto riguarda lo streaming, il riferimento principale resta RaiPlay, l’app che potete scaricare nella sua versione desktop tramite questo indirizzo o attraverso i collegamenti diretti disponibili sia per i dispositivi iOS, sia per quelli dotati del sistema operativo Android. Insomma, dritte in linea con quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un primo articolo in merito.

Ancora, occorre analizzare più da vicino le soluzioni percorribili per chi è interessato alla replica. Se state cercando una strada alternativa a Sanremo 2023 in diretta TV, infatti, dovete sapere che quest’anno è possibile rivedere le puntate a partire dalle 14 del giorno successivo, ovviamente collegandosi a Rai Premium. Più immediato, invece, il servizio offerto sotto questo punto di vista su RaiPlay on demand. Verso le 2 di notte, infatti, dovreste già trovare la puntata all’interno dell’app.

Insomma, ora sapete come guardare il Festival di Sanremo 2023 in diretta TV, ma anche in streaming o in replica.

Continua a leggere su optimagazine.com