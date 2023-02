Manca davvero poco all’attesissimo evento del Mobile World Congress 2023 (MWC) di Barcellona, durante il quale il produttore Xiaomi presenterà i suoi nuovi smartphone top di gamma. Intanto però, giungono interessanti novità per quanto riguarda il mercato cinese. Xiaomi: infatti, ha annunciato ufficialmente che sta pianificando di portare un aggiornamento software alla serie Xiaomi 13 e 13 Pro. Con questo update la sua ultima gamma di smartphone di punta riceverà nuovi standard di connettività Wi-Fi 7. Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli.

Sappiamo che Xiaomi ha lanciato in Cina la serie Xiaomi 13 e 13 Pro lo scorso mese di dicembre, debuttando con a bordo il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 e con il supporto alla connettività Wi-Fi 6E. Adesso, il gigante tecnologico cinese ha dichiarato che lancerà un nuovo aggiornamento software per i suoi modelli di smartphone di fascia alta. Il chipset di punta di Qualcomm supporterà quindi anche il nuovo standard Wi-Fi 7, ma quando sono stati lanciati sul mercato entrambi i modelli sono giunti sprovvisti di quest’ultimo supporto di connettività. A quanto pare, però, tale assenza sarà risolta in vista delle prossime settimane.

Anche altri smartphone di nuova generazione, come la serie Samsung Galaxy S23 e il nuovo OnePlus 11, sono stati lanciati con questa tecnologia. Fortunatamente per gli utenti in possesso degli Xiaomi 13, il produttore cinese ha annunciato che rilascerà un aggiornamento software in supporto ai modelli di punta per usufruire gli standard di connettività Wi-Fi 7. Secondo l’annuncio ufficiale sul sito cinese Weibo, la serie Xiaomi 13 e il Redmi K60 Pro saranno in grado di supportare l’ultimo standard di connettività wireless. Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, la tecnologia Wi-Fi 7 utilizza canali a 320MHz capaci di offrire velocità fino a 2,4 volte superiori rispetto al suo predecessore, ovvero il Wi-Fi 6.

