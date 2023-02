Una dieta per curare la vista degli italiani. Nel nostro Paese il 43% delle persone ha problemi agli occhi. Il dato emerge dall’analisi di Coldiretti, che ha elaborato i dati del Ministero della Salute, in occasione della Campagna Amica, sul cibo che fa bene agli occhi, lanciata in concomitanza col Mido, evento dedicato all’ottica e agli occhiali alla Fiera di Milano Rho.

I cibi utili alla vista sono su tutti cavoli, broccoli, cavolfiori e carciofi, perché ricchi di magnesio. In particolare, spiega Coldiretti, il cavolfiore è ricco di sulforafano, un potente antiossidante che protegge gli occhi dai raggi ultravioletti.

Agrumi, carote e kiwi, invece, grazie al betacarotene e alle vitamine contribuiscono a ridurre il rischio di cataratte e degenerazione maculare.

Verdura ottima per la salute degli occhi è anche la cicoria, ricca di carotenoidi. Consumata cruda aiuta a mantenere la vista efficiente.

Infine l’olio extravergine di oliva, come comunica la Campagna Amica, grazie al suo contenuto di acidi insaturi, aiuta a migliorare la circolazione del sangue e, di conseguenza, il benessere degli occhi.