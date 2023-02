Ottima offerta quest’oggi su Amazon per quanto riguarda l’iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna che può essere acquistato ad un prezzo super conveniente grazie allo sconto applicato su tale sito di e-commerce. Il modello in questione è ancora piuttosto ricercato sul mercato e può essere una buona opportunità per avere tra le mani un prodotto di qualità senza spendere cifre troppo elevate che riguardano gli ultimi top di gamma di casa Apple giunti sul mercato.

Nuovi riscontri sul prezzo aggiornato per l’iPhone 13 oggi: i dettagli della nuova offerta Amazon

Altro calo, dunque, in linea con quanto riportato una settimana fa. Inevitabilmente, proprio con l’arrivo della nuova famiglia di iPhone 14, si può puntare su un prezzo più basso per le varianti precedenti e quest’oggi vogliamo concentrarci sull’offerta di Amazon per quanto riguarda l’iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna. Approfondendo l’offerta si può notare come sia stato applicato uno sconto del 17% sul prezzo consigliato in precedenza, quello di 939 euro.

Offerta Apple iPhone 13 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Ciò lascia ben intendere come il costo finale di questo iPhone 13 sia di 777 euro. C’è un bel risparmio da prendere in considerazione e che potrebbe far comodo a tanti utenti desiderosi di avere tra le mani un dispositivo di questo genere. C’è disponibilità immediata su Amazon con consegna assolutamente gratuita e nel giro di pochi giorni questo iPhone 13 arriverà direttamente nelle vostre case. Il famoso sito di e-commerce permette inoltre anche il pagamento a rate grazie a Cofidis, che garantirà il dilazionamento della spesa nel tempo e più utenti potranno approfittare di tale offerta.

Ricordiamo, a questo punto, quali sono le caratteristiche principali di questo iPhone 13 azzurro da 128GB. Spazio ad un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e si può contare su un ottimo comparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca poi la Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Lato hardware spunta l’ottimo processore A15 Bionic, a voi la scelta finale