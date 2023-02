Al via il 73° Festival di Sanremo. Sul palco del Teatro Ariston c’è Amadeus, affiancato da Gianni Morandi in ogni serata, e da quattro co-conduttrici. Una serata aperta con l’ingresso in teatro di Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia, a cui ha fatto seguito l’intervento di Benigni a tema Costituzione, poi le esibizioni dei 14 cantanti in gara, intervallate da alcuni ospiti.

Nella prima serata di Sanremo 2023 abbiamo visto la reunion dei Pooh e le esibizioni di Salmo e Pelù da palchi esterni, insieme alla performance di Mahmood e Blanco che hanno ricantato Brividi a un anno dalla vittoria al Festival.

I 28 cantanti di Sanremo 2023 sono stati suddivisi in due gruppi da 14. I primi si sono esibiti nella serata inaugurale di martedì 7 febbraio, gli altri si esibiranno nella seconda serata di mercoledì 8 febbraio. In entrambe le serate voterà solo ed esclusivamente la sala stampa, ossia i giornalisti accreditati al Festival.

Le canzoni/Artisti sono state votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web: (i) giuria della carta stampata e tv (ii); giuria delle radio; (iii) giuria del web. I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso sul risultato complessivo della votazione così ripartito: giuria della carta stampata e tv un terzo; giuria delle radio un terzo; giuria del web un terzo.

Al termine della prima serata viene letta dal direttore artistico la prima classifica parziale di Sanremo 2023 che tiene conto delle prime 14 canzoni presentate e del solo voto espresso nella prima serata.

La classifica di Sanremo 2023, parziale, dopo la prima serata del 7 febbraio è la seguente:

14. Anna Oxa

13. Olly

12. Gianmaria

11. Ariete

10. Gianluca Grignani

9. Mr.Rain

8. Cugini di Campagna

7. Colla Zio

6. Mara Sattei

5. Leo Gassmann

4. Ultimo

3. Coma Cose

2. Elodie

1. Marco Mengoni

TUTTI GLI OSPITI DI SANREMO 2023 SERATA PER SERATA