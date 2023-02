Se il 2022 è stato un anno particolarmente complicato per il mercato delle auto in Italia, va detto che questo trend sembra essere leggermente migliorato negli ultimi mesi, anche se il gap in confronto al 2019 rimane ancora importante. Insomma, dalla pandemia alla guerra, attualmente sono numerosi i problemi che hanno in qualche modo condizionato questo settore.

Anche in riferimento alle auto elettriche il 2022 ha fatto registrare una diminuzione delle immatricolazioni: le due motivazioni alla base di questo trend sono la struttura degli incentivi del 2022 e i prezzi, cresciuti notevolmente anche se ci sono segnali incoraggianti per alcuni produttori. Ad esempio, oggi è possibile monitorare ed analizzare sullo scorso anno le vendite di BMW con le auto elettriche. Ad ogni modo, il 2023 sarà molto importante per questo segmento di mercato, visto che all’orizzonte ci sono diverse novità di sicuro interesse.

Non c’è dubbio che l’autonomia dei modelli elettrici sta aumentando sempre di più, anche se è necessario fare di più a livello di infrastrutture per poter effettivamente vedere sul mercato un’invasione di vetture spinte da motori a propulsione elettrica.

Le auto elettriche in vendita sul mercato italiano nel 2023

Proviamo a dare uno sguardo ai modelli elettrici più interessanti già presenti sul mercato o in arrivo, come riportato da Il Sole 24 Ore. Il marchio Abarth ha nella 500e uno dei suoi punti di forza. Si tratta della prima vettura sportiva elettrica del marchio dello Scorpione, con prezzi che partono all’incirca da 43 mila euro.

Interessante anche il suv Aiways U5, realizzato dal Gruppo Koelliker, che può contare sulla presenza di un solo propulsore elettrico da 204 cavalli e con un’autonomia pari a poco più di 400 chilometri. Prezzi che partono da 43250 euro.

Le auto elettriche 2023 concepite da Audi

Di tutto rispetto la proposta di Audi, con la Q8 e-tron, che rappresenta il restyling del famoso SUV elettrico. Importante la dotazione motoristica, con un doppio propulsore elettrico da ben 250 kW, in grado di garantire un’autonomia che si spinge fino a quasi 500 chilometri. Due le versioni proposte sul mercato, ovvero Audi Q8 e-tron e Audi Q8 5S e-tron, ma è chiaro che si tratta di modelli elettrici dal prezzo molto più alto, visto che si parte da una base intorno ai 79900 euro. La gamma e-tron di Audi comprende anche la GT, la Q8 e-tron S Sportback, ma anche la Q4 e-tron, la Q4 e-tron Sportback.

Cosa ci aspettiamo da BMW con le auto elettriche 2023

Il colosso tedesco BMW propone come pezzi forti per il segmento elettrico i suv iX1 e iX3, ma soprattutto il modello iX, su cui il marchio teutonico punta notevolmente, tenendo conto anche della spettacolare versione M60, ovvero la variante più sportiva di questo suv 100% elettrico. Interessanti anche i modelli i4 e i7.

Le mosse degli altri produttori per innovarsi sulle auto elettriche 2023

Altri colossi che si sono lanciati a spron battuto nel segmento delle auto elettriche sono Citroen e Fiat. Il colosso francese ha proposta la e-C4 elettrica, con un’autonomia che si spinge fino a 357 chilometri, la e-C4 X, mentre il marchio torinese ha puntato già da qualche tempo sulla 500 elettrico, che sta risalendo nelle statistiche di vendita sul mercato italiano. Tra i crossover elettrici, infine, una menzione la merita la Kona Electric del colosso nipponico Hyundai, particolarmente apprezzato sul mercato per via dell’alto livello di efficienza che viene garantito e per il prezzo, si parte da una base apri a 36750 euro, comunque non esagerato.

Continua a leggere su optimagazine.com