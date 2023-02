Android Auto è uno standard basato su smartphone sviluppato da Google per permettere ai dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android di funzionare nelle auto tramite il sistema di infotainment presente nel cruscotto. Sicuramente è tra le funzioni più utilizzate per la navigazione e per la riproduzione multimediale grazie ad apposite app, ma ce ne sono anche altre, come, ad esempio, quella per monitorare il meteo direttamente nella propria vettura. Dato che l’ultima riprogettazione di Android Auto rende un po’ più difficile vedere le previsioni del tempo a vista d’occhio, ecco in arrivo una nuova ed interessante opzione: WeatherRadar, che debutta come la prima app meteo completa per Android Auto.

Weather & Radar, conosciuto anche con il nome di WeatherRadar, tra pochissimo arriverà a bordo di Android Auto. Questa sarà la prima app meteo completa per il sistema di infotainment che supporterà la funzione radar live. L’app è piuttosto limitata: difatti, mostra solamente letture radar o satellitari sulle previsioni meteo in tempo reale nella zona in cui ci troviamo. Sfortunatamente, non vi è modo di vedere le previsioni del tempo future, ma la mappa si aggiorna automaticamente mentre si è alla guida e si può eseguire uno zoom per vedere diversi tipi di mappe.

Tutto ciò di cui avete bisogno è uno smartphone Android ed un’auto che supporti Android Auto. Per poter usufruire di WeatherRadar su Android Auto occorrerà installare l’app dal Google Play Store (aggiornando almeno la versione 2023.3.1) e collegare lo smartphone alla propria automobile; successivamente l’app comparirà direttamente nel menù di Android Auto. Con ciò riuscirete a vedere le previsioni meteorologiche in tempo reale (satellite e radar) sullo schermo, insieme al RainfallRadar che, invece, mostra solo l’intensità delle precipitazioni. Ad ogni modo, per il momento l’applicazione è ancora piuttosto limitata e quindi non propriamente utilissima, ma restiamo in attesa affinché Google possa far giungere al più presto nuove funzionalità.

