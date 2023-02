Amadeus chiarisce su Blanco: era previsto che si rotolasse tra le rose al termine della performance ma non era previsto che sfasciasse tutto dopo aver accusato problemi di audio. Impossibile contenete i fischi del pubblico presente in teatro, nonostante i tentativi di Amadeus di chiedere spiegazioni al cantante per sedare gli animi dei presenti e riprendere il controllo della serata.

“Era previsto che Blanco si rotolosse tra i fiori ma non quello che è successo”, le parole di Amadeus da Fiorello a Viva Rai2!… Viva Sanremo nella prima puntata in onda subito dopo la prima serata del Festival, martedì 7 febbraio.

“Non capivamo bene che cosa stesse accadendo, un pò come fu con Bugo e Morgan”, ha proseguito il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2023 che si è trovato a gestire una situazione di emergenza – proprio come quella gestita ai tempi della partecipazione al Festival di Bugo e Morgan – che ha causato anche alcuni minuti di ritardo sulla scaletta.

Dopo il gesto di Blanco, infatti, è stato necessario ripulire il palco per garantire la sicurezza dei successivi cantanti in scaletta.

Anche nel videoclip del brano L’Isola Delle Rose, in effetti, Blanco spezza e lancia rose ma in set protetto, e non di certo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo nel corso di una serata così importante.

Era dunque previsto che l’artista utilizzasse le rose della scenografia e si rotolasse tra queste ma non era di certo previsto che perdesse la pazienza e sfasciasse tutto lasciando il placo in una condizione disastrosa. Una vera mancanza di rispetto, si commenta sui social, non solo nei confronti del pubblico presente e di quello da casa ma anche nei confronti degli artisti chiamati ad esibirsi subito dopo e di tutti coloro che lavorano allo spettacolo.