Sono state appena rese ufficiali le novità WhatsApp relative agli stati personali. Il servizio di messaggistica da tempo stava mettendo a punto una serie di funzioni aggiuntive e si sta ora procedendo alla loro diffusione globale. I cambiamenti in arrivo sono molteplici e amplieranno le modalità con le quali gli utenti sono soliti comunicare i loro stati d’animo ai contatti.

Prima di entrare nel dettaglio delle novità WhatsApp per gli stati, va detto che gli sviluppatori hanno pensato ad un nuovo strumento per selezionere il proprio pubblico. Attraverso la modifica delle impostazioni della privacy, sarà possibile scegliere più rapidamente chi potrà vedere i propri aggiornamenti. Magari non tutti i contenuti pubblicati potrebbero essere adatti a chiunque e ora, con un rapido passaggio, sarà possibile gestire l’audience di riferimento.

Passando poi alle vere e proprie novità WhatsApp per gli stati, dopo un lungo periodo di beta testing, anche i vocali potranno essere utilizzati come aggiornamenti personali al pari di immagini e testo. Questi potranno avere una durata massima di 30 secondi. Altra implementazione riguarda le reazioni: si potrà rispondere velocemente ad uno stato appunto, fornendo un feedback con una semplice reaction. Lo si potrà fare scorrendo verso l’alto la schermata e selezionando una delle 8 opzioni per ora disponibili. Ancora, al momento della pubblicazione di un link come aggiornamento personale, sarà possibile visionare un’anteprima del collegamento. Quest’ultimo passaggio renderà di certo il contenuto più appetibile e fornirà un’anteprima utile e funzionale.



Infine, sempre in riferimento alle novità WhatsApp per gli stati, viene confermato un dettaglio non di poco conto che in molti forse avranno anche già notato nel servizio. Si tratta della presenza di un cerchio verde intorno alle foto dei profili di contatti per i quali sono stati pubblicati in giornata dei nuovi stati. Come pure riportato in un approfondimento del nostro magazine, l’evidenziazione ci permetterà di non perdere alcun aggiornamento: visionando la presenza del cerchio verde appunto tra le chat, si sarà più che tentati e spinti a visionare il contenuto proposto nella scheda dedicata agli stati.

