Mostro di Gianmaria – reso graficamente come “gIANMARIA” – è quanto le nuove generazioni non hanno sempre il coraggio di dire. Non una condanna, tutt’altro: il giovanissimo cantautore vicentino fa una sana autocritica in quanto appartenente a questo speciale contesto storico in cui gli stessi rapporti umano vengono spesso sacrificati nel nome dell’interconnessione, quella che avviene sui social e sulle chat che se da una parte azzera le distanze tra le persone, dall’altra le conferma.

Per questo Gianmaria, già noto per affrontare con schiettezza argomenti che altrimenti verrebbero ignorati, opera un j’accuse dedicato a se stesso che diventa anche una proiezione su ciò che abbiamo intorno. La storia dell’uomo è cambiata per sempre: i meccanismi sociali sono stati ridimensionati, ci si confronta da remoto e tutto dipende da app e frequenze.

Una conquista enorme sul piano della riduzione dei tempi, ma talvolta, almeno per quanto riguarda i già citati rapporti umani, sarebbe bene scendere a dei compromessi. Il Mostro di Gianmaria possiamo essere noi, perché con questo allineamento alla grande rivoluzione tecnologica ogni giorno ci perdiamo qualcosa di prezioso.

Ovviamente, chi si ribella a queste modalità di comunicazione lo fa inevitabilmente sulle piattaforme, le stesse che fanno parte dell’oggetto della condanna. Esiste una sfumatura, tuttavia, che possiamo e dobbiamo cogliere.

Mostro di Gianmaria è anche il titolo del primo album in studio uscito il 3 febbraio. Il disco include La Città Che Odi, il brano vincitore di Sanremo Giovani che gli ha permesso di accedere alla gara del Festival di Sanremo. Anche La Città Che Odi affronta un tema delicato, quello della dipendenza affettiva.

È forse la stessa che sentiamo in Mostro? Crepuscolare sin dall’esordio, Gianmaria duetterà con Manuel Agnelli venerdì 10 febbraio con la cover di Quello Che Non C’è degli Afterhours, una canzone profonda.