Con la presenza di Roberto Benigni a Sanremo 2023 si festeggia il 75° anniversario della Costituzione Italiana. Questa mattina il conduttore e direttore artistico Amadeus lo ha annunciato durante la conferenza stampa tenutasi presso la sala casinò di Sanremo, e non ha nascosto una certa emozione, specialmente per la conferma arrivata dal Quirinale sulla presenza del Capo dello Stato.

All’Ariston, infatti, sarà presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una prima serata all’insegna della solennità che capita, tra l’altro, nella giornata mondiale contro il bullismo, argomento portato sul palco da Chiara Ferragni che debutta all’Ariston come co-conduttrice e legge una lettera a se stessa.

La Costituzione, del resto, è già centrale nello storico show di Benigni La Più Bella Del Mondo, titolo rivolto proprio alla Carta. La Costituzione della Repubblica Italiana fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata da Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato, il 27 dicembre dello stesso anno.

Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore, per questo nel 2023 si parla di 75° anniversario. In 15 minuti Roberto Benigni ricorda l’importanza della nostra Carta, una chiusura definitiva con il ventennio fascista e la più alta manifestazione di un Paese che voleva rinascere, un’Italia che diventava “Repubblica democratica fondata sul lavoro”.

Dopo un ingresso in cui Roberto Benigni si è divertito a prendere un po’ in giro Amadeus sotto l’occhio divertito di Sergio Mattarella, Benigni dice:

“Che c’entra la Costituzione con Sanremo? Sanremo è il luogo dell’arte, e la Costituzione è legatissima con l’arte. La Costituzione è un’opera d’arte, è un canto. Canta la libertà dell’uomo. Ogni parola della Costituzione sprigiona una forza evocativa e rivoluzionaria. Come le opere d’arte.

Quindi:

“Ci dice che un mondo migliore è possibile, proprio come l’arte ci fa sognare. La Costituzione è un sogno, fabbricato da uomini svegli. Se c’è una canzone di Sanremo che possiamo accostare a Sanremo è Nel Blu Dipinto Di Blu: ‘Penso che un sogno così non ritorni mai più'”.

Poi Benigni parla dell’articolo 11, quello secondo il quale l’Italia ripudia la guerra:

“Art. 11, L’Italia ripudia la guerra. Pensate se questo articolo fosse rispettato ovunque, nessuno Stato invaderebbe l’altro. Nessuno Stato ha questo articolo”.

Roberto Benigni a Sanremo 2023 fa anche una rivelazione:

“Tra i nostri padri costituenti c’era Bernardo Mattarella, che era il padre del nostro Mattarella. Presidente, la Costituzione è sua sorella!”.

Infine, cita l’articolo 21: