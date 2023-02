Ci sono problemi Fastweb oggi 7 febbraio con Internet fisso, che non funziona e sta dando parecchio fastidio ad alcuni utenti. Come riportato da ‘downdetector.it‘, la situazione pare stia sfuggendo di mano, soprattutto nelle città di Roma e Milano con rispettive province (alcune segnalazioni sembrano riguardare anche la zona di Modena).

Si tratta di disguidi per persistono già da qualche giorno e che sono adesso sfociati nei problemi Fastweb di cui vi stiamo parlando oggi 7 febbraio per quanto riguarda Internet fisso, che stenta davvero a funzionare (per usare un eufemismo). Purtroppo, non c’è verso di ripristinare la situazione: avrete senz’altro provato a riavviare il modem oppure i dispositivi da cui state provando a connettervi, senza avere il successo che speravate.

Sappiate che i problemi Fastweb di oggi 7 febbraio non riguardano soltanto voi o il vostro apparato, ma confluiscono in un down molto più diffuso, anche se localizzato, per la maggior parte, nelle città di Roma e Milano (non si esclude che i disservizi possano aver colpiti anche altre zone d’Italia). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei comenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO 12.04: vorremmo potervi dire che i problemi Fastweb di oggi 7 febbraio per quanto riguarda l’Internet fisso che non funziona siano stati risolti con successo dal reparto tecnico di competenza, ma purtroppo, (anche se, ad onore del vero, è passato poco tempo dalle primissime segnalazioni), siamo costretti a comunicarvi che la situazione non è rientrata. Provate a sentire l’assistenza clienti per far presente la disfunzione, sperando gli interventi di ripristino siano abbastanza veloci da permettervi di tornare al lavoro ed al vostro stato di normalità.

