I Pooh a San Siro nel 2023, in concerto allo stadio Meazza per un unico appuntamento da vivo. “Si può essere amici per sempre, anche quando le vite ci cambiano”, il claim dell’evento che riporterà i Pooh sul palco dello Stadio San Siro il prossimo 6 luglio 2023.

LA data-evento è stata lanciata nella prima serata del Festival di Sanremo 2023, con l’ospitata dei Pooh per ricordare il compianto Stefano D’Orazio e ritrovare nella formazione l’amico Riccardo Fogli.

A distanza di 7 anni dall’ultimo concerto, i Pooh tornano insieme sul palco dello Stadio San Siro per condensare oltre 50 anni di storia in un evento unico e imperdibile.



Biglietti in prevendita dalle ore 16.00 di oggi martedì 7 febbraio su TicketOne e TicketMaster. Il biglietto più economico è quello da 39 euro per il terzo anello blu e verde non numerato; il biglietto più costoso è invece quello da 95 euro per la platea categoria 1. Con 89 euro si compra un biglietto in platea categoria 2, la platea categoria 3 è in vendita a 79 euro, la platea categoria 4 è disponibile a 69 euro.

Di seguito tutti i prezzi.

Prezzi dei biglietti per i Pooh a San Siro nel 2023

Platea Cat 1: € 95,00

Platea Cat 2: € 89,00

Platea Cat 3: € 79,00

Platea Cat 4: € 69,00

Primo Anello Rosso Cat 1: € 89,00

Primo Anello Rosso Cat 2: € 79,00

Primo Anello Blu e Verde: € 69,00

Secondo Anello Rosso Cat 1: € 69,00

Secondo Anello Rosso Cat 2: € 59,00

Secondo Anello Blu e Verde: € 49,00

Terzo Anello Rosso Cat 1: € 49,00

Terzo Anello Rosso Cat 2: € 45,00

Terzo Anello Blu e Verde NON NUMERATO: € 39,00